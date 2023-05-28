الهند.. مقتل 33 مسلحاً خلال عملية أمنية 

نيودلهي – سانا

أعلنت السلطات الهندية اليوم مقتل 33 مسلحاً في عملية أمنية نفذتها قواتها بولاية مانيبور شمال شرق البلاد.

ونقلت وكالة “رويترز” عن رئيس وزراء ولاية مانيبور بيرين سينغ قوله: إن نحو 33 مسلحاً قتلوا في ولاية مانيبور المتاخمة لميانمار، إثر عملية تشنها حالياً القوات الأمنية في أعقاب أعمال الشغب والاشتباكات التي اندلعت في المنطقة منذ الـ3 من أيار الجاري، وأدت إلى مقتل 60 شخصاً على الأقل وتشريد 35 ألفاً.

ولفت سينغ إلى أنه تم إطلاق عمليات تمشيط شاملة في المنطقة، وتسيير طائرات هليكوبتر لمعرفة الجناة المسلحين الذين يهاجمون المدنيين.