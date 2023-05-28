انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا

أنقرة – سانا

انطلقت في تركيا اليوم عملية التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، حيث سيصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع، من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 أعوام مقبلة.

وذكرت وكالة الأناضول أن الجولة الثانية تجري لعدم تجاوز أي من المرشحين عتبة الـ50 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى يوم الـ 14 من أيار الجاري، حيث سيدلي ما يزيد على 60 مليون ناخب بأصواتهم في جميع أنحاء البلاد.

ويتنافس في الجولة الثانية مرشح “تحالف الجمهور” رجب طيب أردوغان، ومرشح “تحالف الشعب” كمال كليتيشدار أوغلو، اللذان تأهلا بعد حلولهما في المركزين الأول والثاني في الجولة الأولى بحصولهما على 49.51 بالمئة من الأصوات للأول و44.88 بالمئة للثاني، فيما حصل مرشح “تحالف الأجداد”، وسنان أوغان على 5.17 بالمئة.

وذكرت وكالة الأناضول أن مليوناً و920 ألفاً و53 ناخباً مقيماً خارج تركيا صوتوا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

ونقلت الوكالة عن الهيئة العليا للانتخابات التركية قولها: إن عملية اقتراع الناخبين المسجلين إقاماتهم خارج البلاد مستمرة في المعابر الحدودية حتى مساء اليوم.