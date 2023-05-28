28-مايو-2023

جريدة البعث

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تواصل عملية “سيوف الحق” لملاحقة “داعش” في العراق

محمد عباس

تواصل المرحلة الخامسة من عملية “سيوف الحق” عملها لليوم الثاني في محافظات ديالى وكركوك وطوزخرماتو بمشاركة الجيش العراقي وقوات البيشمركة والحشد الشعبي لملاحقة فلول تنظيم “داعش” الإرهابي.

وانطلقت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية لليوم الثاني من عملية “سيوف الحق” في طوزخورماتو. ويشارك في العملية الحشد الشعبي بلواءين ضمن قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة وضمن قيادة محور الشمال في الحشد واللواء الثالث تدخّل السريع وبغطاء جوي من قبل طيران الجيش العراقي.

وتهدف العملية لملاحقة خلايا “داعش” والحد من تحرّكات عناصره بين محافظات كركوك وصلاح الدين.

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