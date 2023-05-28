حضور سوري مميز في البازار الخيري العربي بطوكيو

طوكيو – سانا

شاركت سفارة الجمهورية العربية السورية بطوكيو في البازار الخيري العربي الذي أقامته جمعية زوجات السفراء ورؤساء البعثات العربية في اليابان يوم أمس إلى جانب ست عشرة بعثة دبلوماسية عربية.

ولاقى الجناح السوري إقبالاً ملحوظاً من زوار البازار اليابانيين والجاليات العربية والأجنبية المقيمة، الذين عبروا عن سعادتهم بالمشاركة السورية، وبالتعرف على المنتجات والأطعمة السورية المتنوعة.

واستذكر عدد من اليابانيين والأجانب زياراتهم لسورية التي تركت أثراً كبيراً في نفوسهم لناحية طيب وكرم أهلها وغناها التاريخي والثقافي، معربين عن رغبتهم بزيارتها مجدداً.

القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية العربية السورية في اليابان محمد نجيب إيلجي، أكد في تصريح لـ”سانا” على أهمية المشاركة في البازار كونها تتيح الفرصة لاطلاع الشعب الياباني والأجانب المقيمين في اليابان على الحضارة والثقافة السورية، وعلى قيمة المنتجات السورية والمشغولات اليدوية المعروضة كالبروكار والأغباني وصابون الغار والموزاييك، باعتبارها جزءاً مهماً من التراث الثقافي اللامادي لسورية.

وذكر القائم بالأعمال أنه زار الجناح السوري الأميرة تاكامادو وزوجة وزير الخارجية الياباني وحاكم مقاطعة يوكوهاما، وأبدوا إعجابهم بالمنتجات الحرفية والأطعمة السورية المميزة.

من جهتها، أشارت أماندا السيد زوجة القائم بالأعمال إلى أن جمعية زوجات السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية قررت تخصيص عوائد البازار للجمعيات الخيرية في الدول المشاركة، وسيتم تحويل نصيب الجناح السوري من مردود البازار إلى جمعيات خيرية سورية تعنى بضحايا الزلزال.