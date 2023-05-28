راكب يفتح باب الطائرة أثناء تحليقها

سيطر الذعر على ركاب طائرة تابعة لشركة آسيانا إيرلاينز بعدما فتح راكب الباب أثناء تحليقها متجهة إلى مطار دايغو الدولي بكوريا الجنوبية، وهبطت الطائرة بنجاح رغم ما حدث.

ووثق مقطع مصور من داخل الطائرة حالة الخوف التي سيطرت على الركاب أثناء تلك اللحظات المرعبة، حيث ظهر الباب مفتوحًا والرياح تضرب الركاب بسرعة عالية.

وهبطت الطائرة في مطار دايغو بعدما غادرت جزيرة جيجو قبل ساعة حسبما أظهر جدول رحلات المطار.

وحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية فإن الركاب البالغ عددهم 194 نجوا جميعا ولم يسقط أحد في حين عانى البعض من صعوبة في التنفس ونقلوا للمستشفى فور هبوطهم.

وقال مسؤول بإدارة الإطفاء في دايغو إن 9 أشخاص نقلوا إلى مستشفى قريب.وذكر المسؤول أن الشرطة تحقق في الحادث بعد أن قال راكب كان جالسا قرب باب الطوارئ إنه لمس المقبض.

وأخبر الرجل مسؤولي الشرطة أنه تعرض لضغط كبير بعد أن فقد وظيفته مؤخرا وأراد الخروج من الطائرة لأنه شعر بالاختناق.

وبموجب قانون أمن الطيران فإنه يمكن أن يواجه الراكب الذي يتلاعب بالأبواب أو مخارج الطوارئ أو أجهزة الطائرة التي تعيق أمن الرحلة الجوية عقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات.