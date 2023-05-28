28-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

زلزال بقوة 6 درجات يضرب باكستان

محمد عباس

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر اليوم شمال باكستان،دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية عن دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية قولها في بيان: إن مركز الزلزال كان على عمق 223 كيلومتراً في منطقة حدودية بين أفغانستان وطاجيكستان.

يشار إلى أن سكان العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وأقاليم البنغاب، وخيبر بختونخوا، وكشمير شعروا بالموجات الزلزالية.

وكان زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر ضرب إسلام آباد في كانون الثاني الماضي دون ورود أنباء عن أضرار.

وتعد باكستان واحدة من أكثر المناطق عرضة للزلازل في العالم، إذ تقع فوق الصفائح التكتونية الأوراسية المعروفة بأنها عرضة لنشاط زلزالي متكرر.

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