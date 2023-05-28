فوز إردوغان في انتخابات الرئاسة التركية بعد جولةٍ ثانية

وفي وقتٍ سابق اليوم، انطلقت في تركيا عملية التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، حيث سيصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع، من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 أعوام مقبلة.

وذكرت وكالة الأناضول أن الجولة الثانية تجري لعدم تجاوز أي من المرشحين عتبة الـ50 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى يوم الـ 14 من أيار الجاري، حيث سيدلي ما يزيد على 60 مليون ناخب بأصواتهم في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت وكالة الأناضول أن مليوناً و920 ألفاً و53 ناخباً مقيماً خارج تركيا صوتوا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.