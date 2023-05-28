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28-مايو-2023
كاريكاتور
شفيق اشتي في المركز الوطني للفنون البصرية.. اللوحة المكتظة بالضوء والبازلت
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28-مايو-2023
28-مايو-2023
جمان بركات
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شفيق اشتي في المركز الوطني للفنون البصرية.. اللوحة المكتظة بالضوء والبازلت
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