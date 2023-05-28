لوكاشينكو: انطلاق العملية العسكرية الخاصة كان حتمياً ولولاها كان الوضع أسوأ

مينسك – وكالات

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو: إن العملية الروسية العسكرية الخاصة كانت حتمية، ولو لم تبدأ في شباط 2022، لانطلقت بجميع الأحوال في وقتٍ لاحق لكن بظروف أسوأ.

وأضاف لوكاشينكو في حديث لبرنامج “موسكو. الكرملين. بوتين” وفقاً لوكالة نوفوستي: “لو لم تطلق موسكو العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا خلال شهر شباط 2022، لكانت الأعمال العدائية مع أوكرانيا انطلقت لاحقاً في ظروف أسوأ بالنسبة لروسيا وبيلاروس، لكن موسكو تمكنت من تفادي كارثة حتمية”.

وأوضح، أن “الصراع الدائر هو حرب روسيا مع العالم الغربي الذي يحاول بسط سيطرته عنوةً، لكن الولايات المتحدة وحلفاءها تعثروا بروسيا التي حالت دون تحقيق هدفهم”.

وشدد على أن العملية العسكرية الخاصة جزء من الصدام الروسي مع الغرب لبناء عالم متعدد الأقطاب يستند إلى العدل والمساواة، منوهاً بأن الغرب بدأ بمحاربة روسيا لمنع بناء عالم جديد يكون خارج سيطرته.

وأكد أن روسيا وبيلاروس تقاتلان الآن لبناء عالم متعدد الأقطاب يصبّ في مصلحة الجميع، بما في ذلك الصين والهند والعالم العربي ودول إفريقيا وأمريكا اللاتينية.