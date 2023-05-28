مدفيديف: أمريكا لم تنفق من قبل مثلما تنفق على قتل الروس

موسكو – سانا

اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن الولايات المتحدة لم تنفق أموالاً من قبل بهذا الشكل الذي تنفقه على قتل الروس.

وتعليقاً على قول السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام: إن مقتل الروس “أنجح استثمار للمال من قبل السلطات الأمريكية عبر تقديم المساعدة لأوكرانيا”، قال مدفيديف وفقاً لوكالة “نوفوستي”: “هذا السيناتور العجوز الأحمق ليندسي غراهام قال: إن الولايات المتحدة لم تنفق أموالاً بنجاعة بهذا الشكل من قبل كما أنفقت على قتل الروس، عبثاً يفكر بهذا الشكل ففي بلاده الحبيبة أمريكا يتم قتل ليس فقط المواطنين العاديين، بل تنفق الأموال القذرة أيضاً على قتل أعضاء مجلس الشيوخ”.

وأضاف: “ليتذكر المصير المحزن لروبرت كينيدي، وهيوي لونغ، وكليمنتا كارلوس بينكني، وجون ميلتون إليوت، وواين أوينز، وغيرهم من السياسيين الأمريكيين”.

بدورها وتعليقاً على الإطار ذاته كتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في صفحتها على موقع تلغرام، “لدى السيناتور غراهام ما يمكن مقارنته به فقد أدى أحد استثماراتهم إلى الحرب العالمية الثانية”، مضيفة: “بهذا الصدد أريد أن أذكر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وكل المستفيدين الأمريكيين كيف انتهت المغامرة السابقة”.

وفي وقت سابق وصف السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام خلال لقاء مع رئيس نظام كييف، فلاديمير زيلينسكي، بأن مقتل الروس هو أنجح استثمار للمال من قبل السلطات الأمريكية كجزءٍ من تقديم المساعدة لأوكرانيا.

وفي شأنٍ آخر، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن بلاده تشهد في الوقت الراهن حرباً ضدّها على جميع الجبهات.

وفي حديث تلفزيوني قال بيسكوف: “هناك حربٌ مستمرة تجري ضدنا على جميع الجبهات، سواء كان ذلك في الاقتصاد أو العلاقات بين الدول أو علاقات الأصول والأملاك”.

واعتبر بيسكوف أن خصوم روسيا “يتعدون حتى على ما كان يبدو مقدساً”، الأمر الذي يتطلب منها مواصلة القوة والتفكير الرصين.