الخارجية الصينية: مستعدّون لتعميق التعاون الشامل مع بنك التنمية الجديد

بكين – سانا

أكّدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، استعداد بلادها لمواصلة التعاون الشامل مع بنك التنمية الجديد “إن دي بي”، ودعمه لينمو بقوة.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن، نينغ، قولها رداً على سؤال حول الاجتماع السنوي الثامن لبنك التنمية الجديد الذي سيعقد في مدينة شنغهاي الصينية بين الـ30 والـ31 من الشهر الجاري: إن بنك التنمية الجديد يعدّ نتيجة بارزة للتعاون بين مجموعة دول “بريكس”، وبدعم أعضاء المجموعة تمكّن من تحقيق تقدّم إيجابي جديد في عملياته التجارية وبناء المؤسسات وتوسيع عضويته، مضيفة: إنه أصبح قوة ناشئة مهمّة في مؤسسات التنمية الدولية المتعدّدة الأطراف.

ولفتت، نينغ، إلى أن الاجتماع السنوي القادم سيقدّم خططاً لتطوير بنك التنمية الجديد للمضي قدماً في المستقبل، معربةً عن استعداد بلادها لمواصلة تعميق التعاون الشامل مع البنك ودعمه لينمو بقوة.

وبنك التنمية الجديد هو بنك متعدّد الأطراف تديره مجموعة دول “بريكس”؛ البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، بهدف تعبئة الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والبلدان النامية.