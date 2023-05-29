المقداد ونظيره الأبخازي يتبادلان التهاني بمناسبة الذكرى الخامسة لإقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية

وأكد الجانبان تطلعهما إلى الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، واتفقا على استمرار التشاور وتبادل الزيارات الثنائية، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.