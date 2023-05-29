29-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

أخبار صحيفة البعث 

المقداد ونظيره الأبخازي يتبادلان التهاني بمناسبة الذكرى الخامسة لإقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية

بشار المحمد

دمشق – سانا   

تلقّى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد اتصالاً هاتفياً من وزير الشؤون الخارجية في جمهورية أبخازيا، إينال باتوتفيتش أردزينبا، تبادلا خلاله التهاني بمناسبة الذكرى الخامسة لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.

وأكد الجانبان تطلعهما إلى الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، واتفقا على استمرار التشاور وتبادل الزيارات الثنائية، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

اقرأ أيضاً

تفجير باكستان بين التحديات الجمّة وتنويع التحالفات

بشار المحمد

دفتر المواطن؟

hassan

عقوبات رادعة في دوري الكرة.. ومن غير المقبول إلغاءها!!

مؤيد البش