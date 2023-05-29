29-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

المقداد ونظيره الأبخازي يتبادلان التهاني بمناسبة الذكرى الخامسة لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين

محمد عباس

تلقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد اتصالاً هاتفياً من وزير الشؤون الخارجية في جمهورية أبخازيا إينال باتوتفيتش أردزينبا تبادلا خلاله التهاني بمناسبة الذكرى الخامسة لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.

وأكد الجانبان تطلعهما إلى الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، واتفقا على استمرار التشاور وتبادل الزيارات الثنائية، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

اقرأ أيضاً

وزير الداخلية: عدم إذاعة البحث إلا بعد الحصول على كافة المعلومات للشخص

بشار المحمد

أجواء حارة نسبياً نهاراً

بشار المحمد

المعهد العالي للغات بجامعة دمشق يحدد موعد امتحان اللغة الأجنبية للقيد بدرجة الدكتوراه

محمد عباس