المقداد ونظيره الأبخازي يتبادلان التهاني بمناسبة الذكرى الخامسة لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين

تلقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد اتصالاً هاتفياً من وزير الشؤون الخارجية في جمهورية أبخازيا إينال باتوتفيتش أردزينبا تبادلا خلاله التهاني بمناسبة الذكرى الخامسة لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.

وأكد الجانبان تطلعهما إلى الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، واتفقا على استمرار التشاور وتبادل الزيارات الثنائية، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.