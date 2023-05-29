29-مايو-2023

جريدة البعث

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الصفحة الاولى صحيفة البعث 

المهندس عرنوس يصدر قراراً بفرز خريجي الكليات التطبيقية إلى الجهات العامة

بشار المحمد

دمشق-سانا   

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس القرار رقم 763 القاضي بفرز الخريجين من الكليات التطبيقية إلى الجهات العامة.

ووفق القرار يلتزم جميع الخريجين المعينين بالتقدم بالأوراق الثبوتية اللازمة للتعيين إلى الجهات العامة المفرزين إليها خلال مدة شهر من تاريخ صدور هذا القرار.

وبموجب القرار تلتزم الجهة العامة التي يتم فرز الخريج إليها بعدم الموافقة على نقله أو ندبه أو تكليفه أو تحديد مركز عمله خارج مكان مركز العمل المفرز إليه والمحدد وفق بطاقة الوصف الوظيفي، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ مباشرته العمل.

ويمكن للراغبين بمزيد من المعلومات حول القرار وأسماء الخريجين المفرزين الاطلاع على ذلك عبر صفحة رئاسة المجلس.

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