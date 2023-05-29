الموت يغيب الفنان أسامة الروماني عن عمر 81 عاما

غيب الموت الفنان أسامة الروماني عن عمر ناهز 81 عاما حيث نعاه فرع دمشق لنقابة الفنانين الى جانب عدد كبير من الفنانين الذين نعوه على مواقع التواصل الاجتماعي معبرين عن خسارتهم الكبير لنجم محبوب يتمتع بأخلاق رفيعة ومهنية عالية في التمثيل .

أسامة الروماني هو فنان سوري ولد في دمشق 3 تموز 1942. وهو الشقيق الأصغر للفنان الراحل هاني الروماني بدأ حياته الفنية في الستينات من خلال أعمال مثل زقاق المايلة، ثم شارك في مسرحيتي ضيعة تشرين وغربة، ثم سافر إلى الكويت وشارك في إنتاج مسلسل افتح يا سمسم وسلامتك، وشارك منذ سنوات في أعمال سورية كحمام القيشاني. حيث أدى فيه دور العقيد أديب الشيشكلي.

ومن أشهر الاعمال التي شارك فيها الراحل :

الكرزون – صبايا ج6- مربى العز – حوازيق- على قيد الحب – كسر عضم – وثيقة شرف – حمام القيشاني ج2ج 3 – بين الحقيقة والخيال – فوانيس – بصمات على جدار الزمن – حياتنا – الحكاية الثانية من سيرة بني هلال: الأميرة الخضراء – بريمو – وجه آخر للحب – زقاق المايلة – أسود وأبيض- ساعي البريد – العجاج