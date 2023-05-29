بدء استلام الأقماح من المزارعين في الرقة

بدأ فرع المؤسسة السورية للحبوب في محافظة الرقة عمليات استلام الأقماح من المزارعين.

وأوضح مدير المؤسسة السورية للحبوب عبد الكريم الجاسم أن المؤسسة جهزت ثلاثة مراكز لاستلام الأقماح في ريف الرقة المحرر في دبسي عفنان، لاستلام الحبوب الدوكمة، ومركزي السبخة ومعدان لاستلام الحبوب المشولة.

وبين الجاسم أن المؤسسة اتخذت كامل الإجراءات لتسهيل استلام المحصول من الفلاحين لجهة تجهيز ساحات العراء ومعايرة القبابين، وتحضير المخابر وتشكيل اللجان، إضافة إلى إجراءات الحماية.

ولفت مدير مركز دبسي عفنان عبد الكريم الفندي إلى أن المركز يقوم باستقبال المزارعين لتسليم الأقماح منذ الساعة الـ7 صباحاً حتى الساعة الـ7 مساء، منوهاً بالإجراءات المتخذة، وبآلية الاستلام التي تبدأ بإعطاء أدوار مسبقة منعاً للازدحام، وأخذ عينات من الكميات المسلمة لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة عليها.