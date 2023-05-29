29-مايو-2023

جريدة البعث

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البعث أونلاين 

تشغيل منظومات طاقة شمسية لمحطتي ضخ في مدينة الحارة

محمد عباس

أدخلت الشركة العامة للصرف الصحي بدرعا بالتعاون مع المجتمع المحلي في مدينة الحارة بريف درعا، منظومات طاقة شمسية لمحطتي ضخ لمياه الصرف الصحي في الخدمة.

وبين المهندس فارس عثمان معاون مدير الشركة أن هذه المنظومات بطاقة 60 حصاناً جاءت لتوفير التغذية الكهربائية لصالح محطتي ضخ مياه الصرف الصحي في الحي الشرقي للحارة، واللتين تعملان بطاقة 108 أمتار مكعبة في الساعة.

وأشار إلى أن تركيب هذه المنظومات يسهم في تخفيض استهلاك المحروقات ويسهل عملية ضخ مياه الصرف الصحي باتجاه محطة الضخ ومحور الحارة نمر جاسم والبالغ طوله 12 كيلو متراً، كما يزيد من ساعات عمل المحطات ويسهم في درء خطر التلوث عن الأراضي الزراعية.

ونوه معاون مدير الشركة الشكر بالمجتمع المحلي في مدينة الحارة الذي قدم تجهيزات الطاقة الشمسية لمحطتي الضخ.

يشار إلى أن مدينة الحارة هي إحدى المدن والبلدات التي بادرت لجمع التبرعات لصالح المشروعات الخدمية في المحافظة، التي أطلقت نداء الفزعات لدعم البنى التحتية وإعادة تأهيلها.

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