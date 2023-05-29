تقديرات بإنتاج 375 طناً من البصل في السويداء

قدرت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في محافظة بالسويداء بشكل أولي إنتاج نحو 375 طناً من البصل خلال الموسم الحالي.

وذكر معاون مدير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس علاء شهيب أن الإنتاج المقدر لمحصول البصل مقبول، وهناك جدوى اقتصادية من زراعته نظرا لوجود طلب على المادة بالسوق المحلية، وكون احتياجاته للخدمات الزراعية والعمالة أقل من غيره من المحاصيل.

ولفت شهيب إلى أن زراعة البصل في السويداء مروية، وتتركز في أماكن تواجد الآبار، وخاصة في الريف الغربي للمحافظة، مشيراً إلى تشجيع المديرية لزراعة هذا المحصول ضمن الخطط الموضوعة.