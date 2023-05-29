29-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

تقديرات بإنتاج 375 طناً من البصل في السويداء

بشار المحمد

قدرت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في محافظة بالسويداء بشكل أولي إنتاج نحو 375 طناً من البصل خلال الموسم الحالي.

وذكر معاون مدير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس علاء شهيب أن الإنتاج المقدر لمحصول البصل مقبول، وهناك جدوى اقتصادية من زراعته نظرا لوجود طلب على المادة بالسوق المحلية، وكون احتياجاته للخدمات الزراعية والعمالة أقل من غيره من المحاصيل.

ولفت شهيب إلى أن زراعة البصل في السويداء مروية، وتتركز في أماكن تواجد الآبار، وخاصة في الريف الغربي للمحافظة، مشيراً إلى تشجيع المديرية لزراعة هذا المحصول ضمن الخطط الموضوعة.

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