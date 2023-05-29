حزمة تسهيلات للتوسع بمساحات الريّ الحديث

اللاذقية – مروان حويجة

ذكر المهندس بديع كراوي عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة المهندس بديع كراوي أنّ اللجنة الفرعية للتحوّل للريّ الحديث وضعت الخطة الإنتاجية للعام القادم بمساحة ١٠٠ هكتار نصفها للمناطق الإلزامية، وتضمنتها الخطة السابقة وتشمل قريتي كرسانا وبرنة التابعتين لدائرة زراعة المركز، موضحاً أنّ اللجنة الفرعية درست الخطة الإنتاجية لفرع صندوق التحول للري الحديث للعام الجاري لاسيما مع البدء بتطبيق قانون إلزامية التحول للري الحديث.

ولفت المهندس كراوي إلى أنّ اللجنة ناقشت أيضا التسهيلات التي يقدّمها فرع الصندوق لمنح القروض للفلاحين الراغبين بالتحول للريّ الحديث بشكل طوعي حيث يتكفل الدعم الحكومي بمنح إعفاءات تتراوح بين ٤٠ إلى ٥٠ % من ثمن المواد، مبيناً أنّ الصندوق اعتمد تقديم التسهيلات بطريقتين، الأولى من خلال تقديم ٤٠ % من ثمن المواد كمنحة دون استرداد و٦٠% يدفعها المزارع على مدى سبع سنوات دون فائدة، ويتم التسديد بعد سنتين من الراحة على خمسة أقساط سنوية متساوية مع كفالة عقارية، و الثانية من خلال تقديم منحة بقيمة ٥٠% من ثمن المواد دون استرداد لصالح المزارع مع دفع المبلغ المتبقي البالغ ٥٠% نقداً للمصرف الزراعي، علماً أن المنحة لمرّة واحدة على العقار.

ويؤكد عدد من الفنيّين المعنيين أنّ استثمار الموارد المائية بالشكل الأمثل بات ضرورة ملحة مع تعاظم الطلب على المياه وازدياد أهميتها في ضوء المؤشرات التخزينية في السدود، وأهمية التحول تدريجياً إلى الري الحديث بمختلف أنواعه ضمن برنامج عمل ممنهج عبر المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث.