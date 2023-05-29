روسيا تخفّض عدد موظفي السفارة الألمانية في موسكو

موسكو – تقارير

خفّضت روسيا عدد موظفي السفارة الألمانية في موسكو، ردّاً على إجراء ألماني مماثل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم: إن قرار روسيا فرض قيود على الحد الأقصى لعدد أفراد البعثة الدبلوماسية الألمانية هو إجراء جوابي على قرارات ألمانية، وتطبيق لمبدأ المعاملة بالمثل.

وأضافت زاخاروفا: مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات غير الودية المتكرّرة لبرلين، فمن الطبيعي أن يتخذ الجانب الروسي من أجل اتّباع مبدأ المعاملة بالمثل إجراءاتٍ جوابية تهدف إلى إعادة التكافؤ في عدد البعثات الأجنبية في البلدين.

وأوضحت زاخاروفا أن الجانب الألماني كان هو الذي قرّر العام الماضي دون أساس أن يغادر ألمانيا حوالي 40 موظفاً دبلوماسياً وإدارياً وفنياً من البعثات الروسية، وفي بداية العام الحالي بدأت برلين بالطرد المتدرّج لنحو 30 موظفاً آخرين موجهة اتهاماتٍ لهم دون أي دليل.

وحذّرت زاخاروفا من أن أيّ خطوات غير ودّية جديدة محتملة لتقليص الوجود الدبلوماسي والقنصلي الروسي في ألمانيا ستواجه بردّ حتمي وحاسم وحساس للغاية بالنسبة لبرلين.

من جهة ثانية، أعلنت وزارة الداخلية الروسية أنها وضعت السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري ليندسي غراهام على قائمة المطلوبين إلى العدالة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم وفقاً لوكالة سبوتنيك: السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري ليندسي غراهام بات مطلوباً للسلطات الروسية، وذلك بموجب القانون الجنائي الروسي، حيث تمّت إضافته إلى قائمة المطلوبين للدولة الروسية.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلنت لجنة التحقيق الروسية برئاسة ألكسندر باستريكين فتح قضية جنائية بشأن حقيقة تصريحات السيناتور الأمريكي المعادية للروس.

وفي وقت سابق قال غراهام خلال لقاء مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: إن مقتل الروس هو أنجح استثمار للمال من السلطات الأمريكية كجزء من تقديم المساعدة لأوكرانيا.