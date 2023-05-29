سلة حطين تبحث عن البقاء بين الكبار من بوابة الوثبة

اللاذقية– خالد جطل

يبدو أن عشاق فريق حطين لكرة السلة سيبقون تحت الضغط حتى آخر لحظة من عمر مباراتهم الأخيرة في دوري الدرجة الأولى أمام الوثبة يوم غدٍ الثلاثاء والتي ستقام في حمص، حيث ستكون المباراة أشبه بمعركة بين الطرفين للبقاء في دوري الكبار.

حطين الذي صعد قبل موسمين خاض أول موسم له ونجح بالبقاء على حساب فريق الثورة في الموسم الماضي وكان يفتقد للخبرة، بينما يختلف في هذا الموسم، حيث قدّم الفريق عروضاً قوية ومتميزة أمام كلّ فرق الدوري وتفوّق على بعضها لكن تفاصيل صغيرة أضاعت الفوز من يديه بعدة مباريات.

مدير فريق حطين هشام خليل أكد لـ”البعث” أن اللقاء مع الوثبة مصيري بالنسبة للطرفين، فكلاهما يبحث عن الفوز لضمان البقاء، ما سيجعل المباراة قمة بكل شيء والفريق الأكثر هدوءاً سيكون الأقرب للبقاء.

وأضاف خليل: في الذهاب فزنا على الوثبة بفارق نقطتين ولا بديل لنا إلا الفوز أو الخسارة بفارق نقطة، وخسارتنا بفارق نقطتين تضعنا والوثبة بكفة واحدة ليتمّ اللجوء إلى رصيد كلّ منا في الترتيب العام، لهذا نحن مطالبون بالفوز ولا شيء غيره، وإذا قمنا بفتح أوراق الفريقين نجد أن عناصرنا أفضل ويمتازون بالانسجام كون هذا الموسم الثاني لهم معاً، كما أن محترفنا الأجنبي يتفوق على نظيره في الوثبة، بينما أفضلية الوثبة أنه سيلعب على أرضه وبين جماهيره، لهذا سنقوم بترحال لجماهير حطين يوم المباراة المصيرية.

وشدّد خليل على أن الفريق بلاعبيه وكادره الفني مصمّمون على الفوز لإسعاد الجمهور الذي كان مسانداً للنادي في أصعب الظروف.