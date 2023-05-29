29-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

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طقس اليوم..الجو غائم جزئياً وسديمي مغبر في المناطق الجنوبية الشرقية والبادية

محمد عباس

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو ربيعياً معتدلاً وغائماً جزئياً يتحول إلى غائم ماطر على فترات، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً وسديمياً مغبراً في المناطق الجنوبية الشرقية والبادية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة، وخاصة على المناطق الجنوبية الشرقية والبادية تثير الغبار في تلك المناطق والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتبقى درجات الحرارة غداً حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة ويكون الجو ربيعياً معتدلاً وغائماً جزئياً مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية تكون غزيرة أحياناً في أماكن متفرقة .

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …..

الإثنين الثلاثاء الأربعاء
دمشق 28 / 15 29 / 14 31 / 16
القنيطرة 26 / 12 26 / 12 27 / 14
درعا 28 / 14 29 / 14 30 / 16
السويداء 25 / 13 25 / 12 26 / 14
حمص 28 / 14 28 / 13 29 / 14
حماة 30 / 15 30 / 15 31 / 15
الحسكة 31 / 15 32 / 15 33 / 16
اللاذقية 29 / 19 28 / 19 27 / 19
طرطوس 27 / 18 26 / 17 27 / 18
حلب 29 / 15 29 / 14 30 / 15
إدلب 28 / 15 28 / 15 29 / 16
دير الزور 34 / 20 34 / 21 35 / 21
الرقة 33 / 20 32 / 19 32 / 19

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