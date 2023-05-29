طقس اليوم..الجو غائم جزئياً وسديمي مغبر في المناطق الجنوبية الشرقية والبادية

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو ربيعياً معتدلاً وغائماً جزئياً يتحول إلى غائم ماطر على فترات، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً وسديمياً مغبراً في المناطق الجنوبية الشرقية والبادية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة، وخاصة على المناطق الجنوبية الشرقية والبادية تثير الغبار في تلك المناطق والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتبقى درجات الحرارة غداً حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة ويكون الجو ربيعياً معتدلاً وغائماً جزئياً مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية تكون غزيرة أحياناً في أماكن متفرقة .

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …..