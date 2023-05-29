عروس هندية تطارد زوجها بعد هروبه من حفل الزفاف

طاردت عروس عريسها الذي قرر الهروب من حفل الزفاف ولكنها لحقته مسافة 20 كم وسحبته مرة أخرى إلى الحفل للزواج منها.

وقع الحادث عندما كانت العروس ترتدي ملابس الزفاف وجاهزة للزواج من حبيبها وعريسها الذي ربط بينهما قصة حب لمدة عامين ونصف في معبد بوتيشوار ناث بالهند. ولكن العريس اختفى عن الأنظار تماما وعند الاتصال به اختلق عذرا بإنه كان مسافرا إلى بودون لاصطحاب والدته.

بعد الانتظار لبعض الوقت طاردته العروس مثل النسر وأمسكت به أخيرا في محطة للحافلات في بهيمبورا حيث كان يحاول الفرار من الزواج.

وبعد مواجهة ميلودرامية أجبرت العروس عريسها على العودة إلى المعبد حيث تزوجا أخيرا بحضور العائلتين.