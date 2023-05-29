29-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

الصفحة الاخيرة صحيفة البعث 

عروس هندية تطارد زوجها بعد هروبه من حفل الزفاف

محمد عباس

طاردت عروس عريسها الذي قرر الهروب من حفل الزفاف ولكنها لحقته مسافة 20 كم وسحبته مرة أخرى إلى الحفل للزواج منها.

وقع الحادث عندما كانت العروس ترتدي ملابس الزفاف وجاهزة للزواج من حبيبها وعريسها الذي ربط بينهما قصة حب لمدة عامين ونصف في معبد بوتيشوار ناث بالهند. ولكن العريس اختفى عن الأنظار تماما وعند الاتصال به اختلق عذرا  بإنه كان مسافرا إلى بودون لاصطحاب والدته.

بعد الانتظار لبعض الوقت طاردته العروس مثل النسر وأمسكت به أخيرا في محطة للحافلات في بهيمبورا حيث كان يحاول الفرار من الزواج.

وبعد مواجهة ميلودرامية أجبرت العروس عريسها على العودة إلى المعبد حيث تزوجا أخيرا بحضور العائلتين.

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