غداً… الحرارة حول معدلاتها

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها، نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً ربيعياً معتدلاً وغائماً جزئياً، مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية تكون غزيرة أحياناً في أماكن متفرقة.

وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة السرعة، مع هبات تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً بالساعة، وخاصة على المناطق الغربية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..