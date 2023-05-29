مدرب إيراني لمنتخب الطاولة قبيل المشاركة العربية

انطلقت تدريبات منتخبنا الوطني لكرة الطاولة الذي يستعدّ للمشاركة بالدورة العربية المقرّرة في الجزائر للإناث، والبطولة العربية للذكور بإشراف المدرّب الجديد لمنتخبنا الإيراني مهدي خوش مرام.

رئيسُ اتحاد كرة الطاولة بسام خليل أوضح لـ”البعث” أنه في إطار رفع المستوى العام للاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني، وبتوجيه من القيادة الرياضية، تمّ التعاقد مع المدرّب الإيراني مهدي الذي يعتبر من أفضل وأشهر المدربين على المستوى الآسيوي، وهو مدرّب منتخب سيدات إيران سابقاً ومدرّب بطلة إيران للسيدات اللاعبة ندا شهسواري، مبيناً أن التعاقد مع المدرّب يأتي في وقت ينتظر منتخبنا الوطني استحقاق مهمّ وهو المشاركة في الدورة العربية التي ستقام في الجزائر في الخامس من شهر تموز القادم، وسيشكل إضافة مهمّة لمنتخبنا الوطني للإناث، كذلك الحال بالنسبة لمنتخبنا بالذكور الذي تنتظره استحقاقات مهمّة مقبلة منها البطولة العربية، وسيكون التعاقد مع المدرّب لفترة أربعة أشهر.

وكشف خليل أن تدريبات المنتخب تُقام وفق حصتين يوميتين، صباحية ومسائية، يتمّ من خلالها رؤية المدرّب لمستوى كافة اللاعبين، خاصة وأن المدرّب يملك خبرة كبيرة بما ينعكس إيجاباً على أداء لاعبينا ومدرّبينا أيضاً، وعلى لاعبي منتخبنا الاستفادة من تلك الخبرة التي تؤهلهم لتحقيق نتائج جيدة والوصول لمنصات التتويج في البطولات التي يشاركون فيها.

وبالنسبة لبطلنا عبيدة ظاظا، أكد خليل أن اللاعب يدرّب في العراق بإشراف أحد المدربين الإيرانيين، وهو جاهز للمشاركة في أي بطولة مقبلة ومنها البطولة العربية.

عماد درويش