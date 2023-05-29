مركزان لاستلام الأقماح في القنيطرة

القنيطرة- محمد غالب حسين

قرّرت لجنة تسويق القمح بمحافظة القنيطرة إحداث مركزين لاستلام القمح من الفلاحين، الأول في بلدة خان أرنبة لاستلام الأقماح من قرى الريف الشمالي بالمحافظة، والثاني بقرية سويسة لاستلام القمح من الفلاحين بقرى الريف الجنوبي من المحافظة، محدّدة أيام السبت والثلاثاء والخميس لاستلام الأقماح للمركزين المحدّدين.

كما ناقشت اللجنة الاستعدادات اللازمة والإجراءات القانونية والتنظيمية والإدارية لتأمين استلام محصول القمح على مستوى جميع المناطق بالمحافظة، وتخفيف الأعباء عن الفلاحين بتأمين كلّ مستلزمات عملية التسويق من الأكياس ووسائط النقل، وتأمين المحروقات والحراسة وعمال الحمل والعتالة، لاستلام المحصول بشكل مباشر من المزارعين بشهادة المنشأ وصورة الهوية الشخصية، وعدم منح أي ترخيص أو وثيقة لأي شخص لجمع مادة القمح، وحصر التسليم من قبل الفلاح للمركز مباشرة وفق القوانين والأنظمة.

وأكد المحافظ معتز أبو النصر جمران ضرورة استلام كلّ حبة قمح من الفلاحين، ومعاقبة كل من يحاول بيع القمح خارج مراكز التسليم، لأن ذلك سرقة للحق العام، ومخالفة للتعليمات، وسيتمّ فرض أشدّ العقوبات بحقه، وتحويله للقضاء، لافتاً إلى أن المحافظة ملتزمة بتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للقمح من محروقات وبذار وأسمدة، مطالباً الجميع بتحمّل مسؤولياتهم، وتضافر جميع الجهود، والعمل بروح الفريق لاستلام الأقماح من الفلاحين، وتسريع الإجراءات المتخذة لتسديد قيم الأقماح من قبل المصرف الزراعي، مشدداً على ضرورة التعامل بمسؤولية كاملة لتنفيذ القرارات الصادرة عن مؤتمر الحبوب السنوي، ومنع أي تجاوزات أو خلل في عمليات الاستلام.

وبيّن مدير زراعة القنيطرة المهندس رفعت موسى أن مساحة القمح المزروعة هذا العام في المحافظة بلغت /12150/ دونماً، بعضها مروي وأغلبها بعلي، علماً أن عمليات شراء محصول القمح ستبدأ اعتباراً من بداية شهر حزيران، وتستمر لنهاية آب، لأن أغلب الحصاد يدوي بالمحافظة، إضافة إلى تأخر نضج المحصول في القنيطرة.