مشاركة متواضعة عددياً لليونيفايت في بطولة العالم

يبدأ اليوم لاعب منتخبنا الوطني عدنان عبد القادر العلوش مشاركته في بطولة العالم لليونيفايت فئة الصغار، والتي تستضيفها روسيا حتى الرابع من الشهر القادم، ويعوّل الاتحاد على هذه المشاركة رغم تواضعها عددياً إلّا أنها جيدة جداً قياساً بالتواجد الحقيقي للعبة، فكلنا نعلم أنه قبل تشكيل اتحاد خاص بالفنون القتالية لم تكن اللعبة معروفة، واليوم يسعى الاتحاد لتطويرها وأن يكون سباقاً في سعيه لتشكيل اتحاد عربي لها، لكننا كنّا نتوقع مشاركة أكبر على اعتبار أن البطولة للصغار، وكسب هذه الفئة للخبرة والاحتكاك في هذا العمر وببطولة دولية كهذه مهمّ جداً لمستقبل اللعبة.

للأسف سيكون العذر حاضراً، وهو كثرة المصاريف والضائقة التي يعاني منها الاتحاد الرياضي العام، فأغلب المنتخبات باتت تسافر على نفقتها الخاصة، والمضحك المبكي أن كلّ البعثات التي تقوم بذلك تأتي بنتائج مميزة وليس آخرها إنجاز بطلنا في القوة البدنية في بطولة العالم في جنوب أفريقيا، ما يجعلنا نتساءل إلى متى ستبقى الأموال تُصرف في غير مكانها، وخاصة على الألعاب الجماعية على حساب باقي الألعاب؟.

وإضافةً إلى لاعبنا ابتعث الاتحاد أيضاً نائب رئيس اتحاد الفنون القتالية زياد إبراهيم الذي يشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لرياضة اليونيفايت، والتي ستُقام على هامش البطولة، وكذلك أمين سر اللجنة الفنية العليا للعبة محمد خير بدر الدين كمدرّب.

واليونيفايت لعبة روسية وتعني “القتال الكوني” تأسّست عام 1999 على يد البطل الأولمبي للجودو الروسي سيرغي نوفيكوف، وتبدأ بجولة الحواجز وتنتهي بجولة النزال على الحلبة، ولها ثلاثة أنواع اللايت والكلاسيك والشتوية.

سامر الخيّر