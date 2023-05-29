منتخب سورية تحت 23 عاماً في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي فلسطين وإيران

‏أسفرت قرعة بطولة غرب آسيا لكرة القدم بنسختها الرابعة تحت 23 عاماً عن تواجد منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية، إلى جانب إيران وفلسطين.

وضمت المجموعة الأولى كلاً من العراق والإمارات العربية المتحدة والأردن، بينما ضمت الثالثة منتخبات لبنان واليمن وعمان.

وينص نظام البطولة التي ستقام في العراق في الثاني عشر من الشهر القادم على تأهل المنتخبات صاحبة المركز الأول في المجموعات الثلاث، إضافة إلى صاحب أفضل مركز ثان.

وحقق لقب النسخة الثالثة 2022 المنتخب السعودي، ولقب النسخة الثانية 2021 المنتخب الأردني، بينما حصل المنتخب الإيراني على لقب النسخة الأولى عام 2020.