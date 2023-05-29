ورشة حزبية حوارية في جامعة تشرين حول المشاريع الصغيرة للشباب وجرحى الوطن

اللاذقية – مروان حويجة

أقام فرع جامعة تشرين للحزب ورشة عمل حوارية بعنوان “جريح الوطن.. إرادة لا تقهر.. تجارب شبابية ناجحة” ضمن سلسلة ورشات تحت المجهر، وذلك بالتعاون بين مكتبي الإعداد والثقافة والإعلام والشباب الفرعيين والأمانة السورية للتنمية، بمشاركة كوادر طلابية شبابية وجرحى الحرب من أصحاب المشاريع الإنتاجية النوعية والتجارب الشبابية الناجحة، الذين عرضوا بشكل تفصيلي حواري مع الحضور أهمّ مكوّنات مشروعاتهم ومراحل تخطيطهم لها وتنفيذها ووضعها في الإنتاج، مع إبراز مميّزات هذه المشروعات والتجارب وقيمتها المضافة ومردودها.

الرفيقة الدكتورة معينة بدران، رئيسة مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الحزبي في جامعة تشرين، بيّنت أنّ هذه الورشة هي الرابعة من نوعها، وتأتي عقب معرض الفينيق الذي ضمّ ١٨٥ مشروعاً، ويشارك في الورشة الحوارية خمسة طلبة منهم جريحان وثلاثة طلبة من ذوي الشهداء شاركوا في المعرض بمشروع صغير يموّلهم مع أسرهم، حيث تتم الإضاءة على هذه المشاريع للتعريف بها كمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وتعريف المجتمع بأعمالهم ومنتجاتهم وتأكيد الدعم المادي والنفسي لأصحاب هذه المشروعات.

بدوره، الرفيق جابر عمران، رئيس مكتب الشباب الحزبي الفرعي، أكّد القيمة النوعية المضافة للورشة الحوارية في الاطلاع على المواهب الشبابية ورصدها ودعمها، وضرورة التشبيك مع المنظمات الأهلية والمجتمعية لتبنّي هذه المشروعات والحالات، ولا سيما في هذه الورشة التي يحضر فيها ممثلو الأمانة السورية للتنمية لدعم مشروع جريح الوطن، وبتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد، الأمين العام للحزب، والسيدة الأولى أسماء الأسد، لافتاً إلى أن “ألم الجرح أصبح أملاً محقّقاً”.

حضر الورشة الرفاق أمناء وأعضاء قيادات الشعب والفرق الحزبية والكوادر الشبابية الطلابية.