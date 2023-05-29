ورشة عمل للإعلاميين بحلب “الاستجابة الإنسانية في الأزمات والزلازل”

حلب – معن الغادري

بدأت اليوم في حلب ورشة العمل التدريبية للإعلاميين بعنوان “التغطية الاعلامية للتحديات التي تواجه الاستجابة الإنسانية في الزلزال والأزمات”.

ولفت مدير مديرية الإعلام التنموي في وزارة الإعلام عمار غزالي إلى أهمية هذه الدورات والتي تسهم في تنمية قدرات ومهارات الإعلاميين في تعاطيهم مع مختلف القضايا وبخاصة القضايا الإجتماعية والإنسانية ومنها كيفية التعاطي الإعلامي مع التحديات التي تواجه الاستجابة الإنسانية أثناء الأزمات والطرق والوسائل الممكنة والمتاحة وفق معايير وأساليب مدعمّة علمياً ورقمياً.

من جانبه أوضح السيد كاخابر خصايا رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حلب أن هذه الدورة هامة على مستوى تمكين الإعلاميين في مؤسساتهم للتعاطي مع مختلف القضايا وبخاصة بما يتعلق بالمخاطر والكوارث الإنسانية وتداعياتها ومخلفاتها بأسلوب أكاديمي وعلمي ووفق المعايير الدولية .

وخلال حواره المفتوح مع الإعلامين المشاركين في الورشة بين مدير فرع الهلال الاحمر العربي السوري بحلب هائل عاصي أهمية حرص الهلال على استثمار كل الظروف من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وخاصة المتضررين جراء الكوارث والازمات والحروب، مشيداً بالعلاقة الوطيدة مع الإعلام ودوره الهام في إظهار الأعمال التي تنفذها الجمعيات الخيرية والمنظمات الدولية.

وتطرقت محاضرات الورشة إلى مبادىء القانون الدولي الإنساني، وطبيعة العمل التشاركي بين وزارة الاعلام والهلال الأحمر السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية والتغطية الإعلامية أوقات الأزمات وشواهدها بين الاعلام التقليدي والإعلام الجديد والممارسات الاحترافية عند تغطية الأزمات والكوارث وأشكال، وصحافة البيانات والتغطية الاعلامية والانسانية في القضايا الصحية الجديدة، والصحافة البنائية وصحافة الحلول وطريقة التعامل مع تغطية الأزمات والكوارث الإنسانية وكيف نصنع التأثير في القضايا والسرد القصصي في أخبار الكوارث وإعداد التقارير في الأزمات وقواعد نشر الفيديوهات خلال الكوارث، وأخلاقيات التغطية الإنسانية وتمكين الحقيقة ومعالجة الإشاعات والمعلومات الخاطئة، بالإضافة إلى إجراء تمارين تطبيقية بعد كل محاضرة.