وزير الصحة يبحث مع نظيريه الهندي والكوبي تعزيز التعاون الصحي

جنيف – سانا

تركّزت محاور اللقاءات الثنائية التي عقدها الوفد السوري المشارك في أعمال الدورة الـ76 من اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية حول سبل تعزيز التعاون الصحي، وتطوير العمل المشترك.

وعلى هامش أعمال الدورة المقامة حالياً في جنيف، ناقش وزير الصحة الدكتور حسن الغباش خلال لقائه مع نظيريه الكوبي الدكتور خوسية أنخيل ميراندا، والهندي الدكتور مانسوخ ماندافيا، الأوضاع الصحية الراهنة في العالم، لافتاً إلى ضرورة تكثيف التعاون للارتقاء بواقع الخدمات الصحية التي يتم تقديمها للمواطنين.

وأعرب الدكتور الغباش عن شكره لمواقف كوبا والهند خلال كارثة الزلزال الذي ضرب سورية في شباط الفائت، وذلك عبر تقديم مساعدات متنوعة، ولا سيما الدوائية.

يُذكر أن جمعية الصحة العالمية هي هيئة صنع القرار في المنظمة، وتحضر أعمالها وفود من جميع الدول الأعضاء فيها، ويركّز جدول أعمالها الذي يعدّه المجلس التنفيذي على مواضيع محدّدة في مجال الصحة.