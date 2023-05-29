“يسي” يفوز بجائزة أفضل أداء “مقنع” في مهرجان كان

فاز كلب بجائزة “بالم دوغ” عن أفضل أداء في فيلم للمخرجة الفرنسية جوستين ترييه بمهرجان كان السينمائي.

وأشادت لجنة التحكيم بالأداء “المقنع” للكلب وأشارت إلى أنه يتمتع بكل معايير النجومية. كما حصدت ثلاثة أفلام عربية جوائز.

وفاز فيلم “أناتومي دون شوت” للمخرجة الفرنسية جوستين ترييه بجائزة “بالم دوغ”. الجائزة التي يمنحها مهرجان كان السينمائي لأحد الأفلام عن أفضل أداء في اختتام فعالياته، كانت من نصيب الكلب “يسي” وفق ما أعلن منظمو هذه المسابقة. وقال منظمو “بالم دوغ” في بيان إنّ سنوب (اسم الكلب في الفيلم) أدى دوراً أساسياً في حبكة الفيلم وأثار إعجاب لجنة التحكيم في مشهد درامي تظاهر فيه بطريقة مقنعة جداً بأنه مصاب بمرض، مضيفين انّ سنوب يتمتع بكل معايير النجومية.

ويتناول فيلم “أناتومي دون شوت” الذي أفادت الصحافة العالمية أنه من بين الأعمال الأوفر حظاً لنيل السعفة الذهبية محاكمة كاتبة ألمانية مُتهمة بقتل زوجها في شاليه يملكانه في جبال الألب الفرنسية.

كذلك مُنحت جائزة تكريمية للمخرج البريطاني كين لوتش الذي كان فيلمه “ذي أولد اوك” من بين الأعمال المُتنافسة على “بالم دوغ”.