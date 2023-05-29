“الدفاع” وعدد من الوزارات تستنفر مؤسساتها لمساعدة المواطنين المتضررين من الزلزال

فرع درعا للحزب يعقد مؤتمره السنوي.. الهلال:

درعا – دعاء الرفاعي

بحضور الرفيق المهندس هلال الهلال، الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي، عقد اليوم فرع درعا للحزب مؤتمره السنوي.

وتناولت مداخلات أعضاء المؤتمر في الجانب التنظيمي ضرورة إعادة فتح باب تثبيت العضوية العاملة في مختلف الشعب الحزبية والمناطق، والسماح للرفاق البعثيين بإعادة ارتباطهم ممن يمتلكون الشروط الملائمة، وإعادة المفصولين من الحزب بعد زوال أسباب الفصل.

كذلك تضمنت الطروح، ضرورة تأمين مقرات للفرق الحزبية ودعم شعبة التعليم العالي بالتجهيزات والأثاث اللازم ودعم كليات فرع درعا، وإعادة النظر بقيمة التفرغ الحزبي، إضافة إلى زيادة الاشتراكات الحزبية بما يتناسب مع الوضع الحالي، وإعادة النظر بطبيعة العمل للمعلمين، وإكمال أعمال تأهيل القصر العدلي الجديد بدرعا.

وتناولت المطالب الخدمية أيضا ضرورة إعادة النظر بأسعار القمح المقدّرة من قبل وزارة الزراعة، وتأمين البذار والأسمدة والمحروقات، وتسهيل مرور شاحنات المحاصيل الزراعية بين المحافظات.

الرفيق الهلال افتتح حديثه بنقل تحية ومحبة السيد الرئيس بشار الأسد، الأمين العام للحزب، للرفاق أعضاء المؤتمر، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أعمال هذا المؤتمر، مشيداً بصمود أبناء محافظة درعا الذين وضعوا أيديهم بيد بواسل الجيش العربي السوري للوقوف في وجه الإرهاب، خلف القيادة الحكيمة للرئيس الأسد.

وأشار الرفيق الهلال إلى ضرورة تطوير آليات النهوض بالخطاب، والعمل على المنطلقات الفكرية والقواعد التنظيمية التي يجب أن ينطلق منها الحزب بالداخل، لتواكب التطور الحاصل بالعالم وأدوات تواصله، مؤكداً أن المؤتمرات الحزبية محطات هامة تستعرض فيها جميع الجوانب بشفافية وروح ديمقراطية، هدفها التقييم الموضوعي والمسؤول للعمل الحزبين بغية الإشارة إلى السلبيات وتلافيها وتعزيز الإيجابيات وتعميقها.

وأبدى الهلال بعض الملاحظات حول التقرير المقدم لجهة عدم تنفيذ بعض النقاط التي وردت خلال مؤتمر الفرع العام الماضي، وعدم ذكر أسباب عدم لحظها وتلافيها أو إيجاد الحلول لحلها، مؤكداً أن العمل الحزبي يجب أن يسير بشكل أفضل، ووفقاً لثقافة النقد الذاتي التي لم تطبق بالشكل المطلوب ما أدى إلى وجود مواطن التقصير والترهل حزبي.

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وكلف الهلال رئيس لجنة الرقابة والتفتيش بتشكيل لجنة تحقيق خاصة بفرع درعا لتقصيرها الواضح في تطبيق قرارات القيادة المركزية ،متسائلا عن عدم اتخاذ قرارات فصل بحق المخطئين ولماذا يتم السكوت عنها،لذلك يجب على كل بعثي اليوم معرفة آليات العمل الحزبي للارتقاء بمستوى الحزب وبناء شخصية حزبية تحمل معايير الكفاءة والخبرة.

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بدوره الرفيق ياسر الشوفي، عضو القيادة المركزية للحزب، رئيس مكتبي التربية والطلائع والتنظيم، تحدّث عن هذا المؤتمر كونه جزء هام من الشخصية الحزبية، مؤكداً أن “هذه اللقاءات بين القيادة والقواعد هي ضرورة وليست مجرد فرصة، وعلينا أن نقف على هموم و هواجس القاعدة البعثية، وأن الغاية اليوم من هذه اللقاءات المستمرة هي قيادة حوار دائم داخل الحزب لتكون لغة الحوار هي اللغة السائدة بين الجميع بقصد رفع مستوى وعي الجماهير الشعبية والقواعد البعثية والتفاعل المتبادل مع الرفاق البعثيين لنقل كل ما يجري إلى القيادة الأعلى بالشكل الصحيح”.

وأشار الشوفي إلى ضرورة تفعيل دور الشباب ومحاكاة همومهم وهواجسهم ضمن البرامج التنموية، وأن يأخذ التنظيم الحزبي هذه المسألة بعين الاعتبار.

كذلك، شدّد الرفيق الشوفي على أهمية إغناء هذه المؤتمرات بطروحٍ ومقترحات تسهم في تعزيز دور الحزب في عملية البناء والإعمار، وبما يحقق تطلعات جماهير ا‎لوطن.

من جانبهما، قدّم الرفيقان أمين فرع درعا للحزب، حسين الرفاعي، والمحافظ المهندس لؤي خريطة، عرضاً للواقع الحزبي خلال العام الماضي، وعرضاً للواقع الخدمي والاقتصادي في المحافظة، وسير تنفيذ الخطط والبرامج المقررة على جميع الصعد، لافتين إلى ضرورة تسليط الضوء على المعوقات والسلبيات بشكلٍ فعال وهادف بما يسهم في تطوير العمل وتفعيل الأداء لتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل، كما تطرقا إلى واقع المحافظة الخدمي، حيث بينا أن المحافظة مؤمنة بشكل كافٍ في الجانب المائي والكهربائي.

بدورهم أجاب مدراء الدوائر الحكومية على مداخلات وتساؤلات الرفاق أعضاء المؤتمر فيما يتعلق بالجانب الخدمي من مياه وزراعة ومخابز .