الرئيس الإيراني: العالم يتجه نحو التعددية القطبية

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن رئيسي أعرب خلال استقباله اليوم، غيرت ساري باي، الأمين العام لمنتدى التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا “سيكا”، عن أمله في أن يتم من خلال دعم الدول الأعضاء وتكثيف نشاطات الأمانة العامة لهذا المنتدى تعزيز دور هذه المنظمة أكثر فأكثر، منوهاً بدور الطاقات المتوافرة لدى هذا التحالف لتطوير التفاعل فيما بينها.

كذلك، أكد رئيسي استعداد بلاده لمشاركة تجاربها في المجالات العلمية والتقنية والتنمية الاقتصادية ومكافحة الإرهاب والجرائم الممنهجة مع الدول الأعضاء بمنظمة سيكا، إضافةً إلى تدعيم الممرات التجارية الإقليمية.

من جهته رحّب ساري باي بالمشاركة الفاعلة التي جسدتها إيران خلال استضافتها المناسبات المنضوية تحت هذا التحالف الإقليمي، وبخاصة في مجال مكافحة الإرهاب والتنمية الاقتصادية والعلوم والتكنولوجيا، داعياً إلى تقاسم الخبرات الإيرانية في هذه المجالات مع الدول الأعضاء.