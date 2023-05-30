الرئيس الكوبي: علاقاتنا مع روسيا ممتازة وتاريخية

وفي مقابلة مع موقع روسيا اليوم قال كانيل: “تربط بين البلدين علاقات أخوة وصداقة تاريخية رائعة، ومنذ وضع حجر الأساس لهذه العلاقات خلال حقبة الاتحاد السوفييتي، وهي مستمرة بالتطور والازدهار، وشهدت العديد من المحطات الحافلة بين بلدينا وشعبينا”، مشدداً على أنها مستمرة إلى اليوم بفضل رغبة كلا الجانبين الروسي والكوبي بتعزيزها.

كذلك، أعرب الرئيس الكوبي عن تقديره لسياسة الرئيس فلاديمير بوتين المتفهمة للمشكلات التي تعاني منها كوبا، معتبراً أنه صديق حقيقي لكوبا وشعبها، وتجاربنا على مر السنين أظهرت ذلك جليا، وذلك في إشارة إلى اعتراف الرئيس بوتين ببطولة الشعب الكوبي في مواجهة الأوقات الصعبة والناجمة عن الحصار الذي تم تكثيفه مؤخراً.