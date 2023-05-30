الغباش يبحث مع نظيريه الفنزويلي والإيراني تعزيز التعاون الصحي

جنيف – سانا

بحث وزير الصحة الدكتور حسن الغباش مع وزيرة الصحة الفنزويلية ماغالي جوتيريز فينيا، ووزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني بهرام عين اللهي سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الصحي.

وناقش الدكتور الغباش مع نظيريه خلال اجتماع عقد على هامش أعمال الدورة الـ76 لجمعية الصحة العالمية التي تنعقد حالياً في جنيف، إمكانية تبادل الخبرات والزيارات التي من شأنها رفع الخبرات الطبية، وتعزيز التعاون في مجال الصناعات الدوائية.

وأعرب الدكتور الغباش عن شكره للمواقف الإيجابية للبلدين الصديقين، وخاصةً المساعدات الإنسانية المقدمة من قبلهما للمواطنين السوريين بعد كارثة الزلزال الذي ضرب سورية في شباط الماضي.