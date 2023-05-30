بوتين: استهداف قوات كييف موسكو بالطائرات المسيّرة عمل إرهابي

موسكو – سانا

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم الذي نفّذته قوات النظام في كييف بالطائرات المسيّرة، وطال منشآتٍ مدنية في العاصمة موسكو عملية إرهابية تستهدف ترهيب السكان في روسيا.

ونقلت روسيا اليوم عن بوتين قوله تعليقاً على الهجوم: إن أنظمة الدفاع الجوي لدينا عملت بشكل طبيعي وبكفاءة أثناء الهجوم الإرهابي بالطائرات المسيّرة، موضحاً أن القوات الروسية تهاجم البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا فقط خلافاً لكييف التي تهاجم أهدافاً مدنية، وذلك في إشارة إلى تدمير قوات بلاده للمقر الرئيسي للاستخبارات العسكرية الأوكرانية.

وأضاف بوتين: إن الإقليم الذي يسمّى أوكرانيا يحكمه في السنوات الأخيرة أشخاص مرتبطون بمصالح الغرب، أسّسوا نظاماً معادياً لروسيا، لافتاً إلى أن حلف شمال الأطلسي “ناتو” خدع روسيا بتعهّداته بعدم التمدّد نحو الشرق، وحاول ضمّ أوكرانيا.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أكد في وقت سابق اليوم أن الهجوم الذي تم دليل على ضرورة مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وزارة الخارجية الروسية أعربت بدورها عن استنكارها لمحاولات القوات الأوكرانية شنّ هجمات إرهابية ضد روسيا، مؤكدة أن موسكو تحتفظ بحقها في اتخاذ أكثر الإجراءات صرامة رداً على ذلك.

ونقلت وكالة تاس عن الوزارة قولها في بيان اليوم: إن الهجمات التي حاولت كييف تنفيذها باستخدام طائرات دون طيار ضد مناطق في موسكو وضواحيها موجّهة حصرياً ضد السكان المدنيين، من أجل بث الذعر، موضحة أن الدعم الغربي لنظام كييف يدفع القيادة الأوكرانية نحو الأعمال الإجرامية المتهوّرة.

ووصفت الوزارة التصريحات الغربية بأن نظام كييف لن يستهدف الأراضي الروسية، بأنها مجرّد نفاق، مشدّدة على أن جميع الأشخاص المتورّطين في الهجمات سيتم العثور عليهم ومعاقبتهم بشدة.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أكد في وقت سابق اليوم، أن بلاده ستردّ بقسوة على الأعمال العدائية الموجّهة ضدها، وذلك على خلفية الهجوم الذي نفّذه نظام كييف بواسطة الطائرات المسيّرة على ضواحي موسكو.

وتعرّضت العاصمة الروسية صباح اليوم لهجوم بوساطة طائرات دون طيار، وقالت وزارة الدفاع الروسية: إن كييف حاولت مهاجمة موسكو بـ8 طائرات مسيّرة، وأكّدت أن الدفاعات الجوية تمكّنت من تدميرها كلها.

إلى ذلك، وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تصريحات الغرب، بأن الأسلحة المورّدة لنظام كييف لن تستخدم ضد روسيا، بأنها “كاذبة تماماً”.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره البوروندي ألبرت شنغيرو اليوم: “تحدّثنا عن هذا بتفصيل كبير، ولا شك في أن نظام كييف تحوّل منذ فترة طويلة إلى الأساليب الإرهابية بشكل علني، وذلك باستخدام الأسلحة التي يضخّها الغرب في أوكرانيا، ما يشكّل تهديداتٍ أمنية ضد روسيا”.

وأكّد لافروف أن بلاده تدعم إصلاح مجلس الأمن الدولي عبر توسيع مشاركة الدول الإفريقية فيه.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم أن قوات نظام كييف حاولت صباح اليوم شنّ هجوم إرهابي بطائرات دون طيار على منشآت في العاصمة موسكو، بمشاركة 8 طائرات دون طيار تم تدميرها بالكامل من الدفاعات الجوية بوساطة نظام “بانتسير اس” للصواريخ المضادة للطائرات.