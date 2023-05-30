حلب.. تجهيز 42 مركزاً لاستضافة أكثر من 9 آلاف طالباً

حلب – البعث أون لاين

أنهت محافظة حلب تحضيراتها لإنجاز امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والشهادة الثانوية بجميع فروعها، بما في ذلك استضافة ما يزيد عن 9 طالب وطالبة من مناطق ريف حلب الشرقي، منبج – جرابلس – الباب – وعين العرب، مع مرافقيهم والمشرفين عليهم من الكادر التعليمي، حيث تم تجهيز 42 مراكزاً لاستضافة الطلاب الوافدين مع تأمين كافة وتهيئة أفضل المناخات والتسهيلات لتقديم امتحانات بيسر وسلاسة.

وخلال اجتماع موسع عقد اليوم في مجلس المحافظة تقرر تأمين باصات النقل الداخلي لنقل الطلاب من المعابر الى مراكز الاستضافة خلال أيام، الجمعة – السبت – الأحد – الاثنين، وتأمين 4 باصات نقل داخلي لكل من منطقتي، السفيرة – دير حافر، لنقل طلاب الشهادة الثانوية إلى المركز الامتحانية، وتكثيف الباصات ووسائل النقل لتخديم الطلاب خلال الفترة الامتحانية من الصباح الباكر، إضافةً إلى تأمين حوالي 300 وجبة يومياً للقائمين على مراكز الاستضافة، إلى جانب تأمين مادة الخبز يومياً لمراكز الاستضافة وفق الحاجة اليومية، وتوفير التغذية الكهربائية لمراكز الاستضافة خلال فترة الامتحانات، وتأمين مياه الشرب وصهاريج لمراكز الاستضافة، ووضع 10 سيارات أسعاف و 15 طبيب لمؤازرة الصحة المدرسية ضمن القاعات الامتحانية، وسيارات إسعاف مع فريق طبي ومرافقة الطلاب القادمين من المعابر معبر التايهة إلى جانب تأمين مستلزمات الإقامة في مراكز الاستضافة، فرش – حرامات – أدوات صحية .