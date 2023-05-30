صراع ملتهب على التأهل لـ”الفاينال” في دوري سلة الرجال

تشكّل مباريات الجولة قبل الأخيرة التي تُختتم اليوم من دوري سلة الرجال أهمية كبيرة، حيث ستُحسم اليوم هوية الفريق الذي سيتأهل لدور الأربعة الكبار، أو الذي سيرافق الطليعة لمصاف الدرجة الثانية، وكانت الجولة قد انطلقت أمس بلقاء قمة أقيم في حلب وأسفر عن فوز الوحدة على أهلي حلب بنتيجة (68-56).

مباراة دمشق التي تستضيفها صالة الفيحاء الساعة الثامنة مساءً وتجمع الجيش مع الكرامة، يمكن أن نطلق عليها مباراة العبور للفاينال، الفائز فيها هو من سيتأهل بعيداً عن المباراة الأخيرة بالدوري، الجيش سيلعب على أرضه وبين جماهيره واضعاً نصب عينيه الفوز فقط، والمهمّة موكلة على لاعبي الفريق المرجانة والجابي وقصبلي والعبد الله والشواخ، ويعوّل كثيراً على محترفه الجديد الذي قد يجد حلاً لمشكلة الهجومية، ويأمل بردّ الدين لخسارته بالذهاب (85-91)، لكنه سيواجه فريقاً مدججاً بالنجوم المحليين مثل الشيخ علي والزلعوم وغيرهم، إضافة للبناني علي حيدر وهو ما يعول عليهم المدرّب داني عموس ليحقق الفوز والتأهل للفاينال، خاصة وأنه سيلعب آخر مباراة مع تشرين على أرضه ونتيجتها محسومة لمصلحته، أما خسارته فتجعله ينتظر مباراة الجيش والنواعير في المرحلة الأخيرة لمعرفة مصيره بالتأهل.

وفي لقاء مصيري وحاسم يقام في صالة غزوان أبو زيد في حمص سيلتقي الوثبة مع حطين، والخاسر من اللقاء سيهبط للدرجة الثانية، وعليه سيزجّ كلا الفريقين بكافة الأوراق لتحقيق الفوز، حطين يلعب بفرصتي الفوز أو الخسارة بفارق نقطة واحدة كونه خسر بالذهاب (80-82) وفي حال خسر بفارق نقطتين يتمّ اللجوء لفارق التسجيل، الوثبة صعب المراس على أرضه ويأمل الخروج بنقاط المباراة لكي يحافظ على وجوده بين كبار فرق الدوري.

صالة الحمدانية تستضيف لقاء الجلاء مع جاره الحرية الساعة السادسة مساءً، وهي لتحسين المراكز كونهما بعيدين عن حسابات التأهل أو الهروب من الهبوط، إلا أن الحرية يسعى لردّ الدين لخسارته بالذهاب بنتيجة (76-74).

عماد درويش