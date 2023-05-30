ضبوط تموينية بقيمة 102 مليون ليرة في حماة

حماة – البعث أون لاين

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة 21 ضبطاً خلال هذا اليوم.

وبين رياض زيود مدير التجارة الداخلية ل”البعث أونلاين” أن قيمة المخالفات تجاوزت ال”102″ مليون ليرة، حيث تم حيث تم ضبط كمية 5100 لتر مازوت في إحدى المحطات بقصد الإتجار بها، والإتجار بكمية 400 لتر بنزين من رصيد المحطة وغرّم المخالف بنحو 89 مليون ليرة.

كذلك تم ضبط الإتجار بالغاز المنزلي بكمية 77 إسطوانة بحق أحد موزعي الغاز وتغريمه بمبلغ 11.5 مليون ليرة، إضافةً إلى تنظيم ضبط بحق صهريج توزيع مازوت بمخالفة عدم وجود خاتم رصاصي على العداد بقصد التلاعب بالكيل.

وأضاف زيود: إنه تم تنظيم عدة ضبوط أخرى منها ضبط بحق شركة للاسفنج بعدم تقديم بيان تكلفة، وضبط حيازة زيت نباتي مجهول المصدر، إلى جانب تنظيم 16 ضبطاً بعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الإلتزام بشروط التراخيص و عدم حيازة فواتير.