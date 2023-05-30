طهران تعلن التوصّل إلى تفاهم مع “الطاقة الذرية” حول أحد المواقع النووية

طهران – سانا

كشف مصدر إيراني أنه إثر المداولات التي جرت مؤخراً بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تم إغلاق ملف أحد الأمكنة الثلاثة الذي تدّعي الوكالة العثور على جزيئات اليورانيوم المخصّب بنسبة عالية فيه، وذلك إثر إيضاحات قدّمها الجانب الإيراني بهذا الشأن.

ونقلت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية عن المصدر قوله: “بعد مضي شهور على تحسّن العلاقات بين إيران والوكالة الدولية على أثر الزيارة التي قام بها مدير الوكالة رفائيل غروسي إلى طهران تم إغلاق الملف المتعلق بمنطقة (آبادة) التي ادّعت الوكالة الدولية أنها من بين الأمكنة التي تم العثور فيها على جزيئات اليورانيوم المخصّب بنسبة 83.7 بالمئة”.

وأوضح المصدر أنه على أثر البيان المشترك الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في شهر آذار الماضي، فإن عدداً من كاميرات المراقبة أُعيد تركيبها في إحدى المنشآت النووية الإيرانية، لكن هذه الكاميرات لا تنقل صوراً مباشرة للوكالة الدولية، ولا تنقل أيّ معلومات.

ومن المتوقع أن يصدر تقرير مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الملف النووي الإيراني قبيل انعقاد اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية المرتقب، وستتم الإشارة إلى هذا التطوّر في التعاون بتقرير مدير الوكالة.