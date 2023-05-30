كفرشوبا تتصدّى لممارسات العدو الإسرائيلي

بيروت – سانا

تصدّى أهالي بلدة كفرشوبا الحدودية في الجنوب اللبناني اليوم لممارسات قوة من قوات العدو الإسرائيلي، حيث كانت تقوم بحفر خندق في إحدى المناطق.

وزوّدت قوات العدو الإسرائيلي بجرافة وبحماية دبابات من نوع ميركافا أثناء حفرها خندقاً بطول متر في منطقة بركة النقار، وتمكّن الأهالي من وقف عمل الجرافة التي انسحبت إلى موقع الرمثا.

بدوره، قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب اللبناني قاسم هاشم: إن ما يقوم به العدو الإسرائيلي في مرتفعات كفرشوبا اعتداء جديد.

وأضاف: إن الانتهاكات والاعتداءات التي ينفّذها العدو تجري دون أن تحرّك المنظمة الدولية ساكناً، داعياً الحكومة اللبنانية إلى تقديم شكوى عاجلة للأمم المتحدة لوقف الأعمال الجارية، لأنها تشكّل اعتداء جديداً، وليضع المجتمع الدولي حدّاً لتصرّفات العدو الإسرائيلي واستفزازاته التي تهدّد الأمن والاستقرار.