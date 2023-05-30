مادورو يلتقي داسيلفا .. حقبة جديدة في العلاقات بين فنزويلا والبرازيل

برازيليا -سانا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال لقائه نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا فتح “حقبة جديدة” في العلاقات بين البلدين.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مادورو قوله: “إنها بداية حقبة جديدة في العلاقات بين بلدينا وبين شعبينا”، بينما قال لولا داسيلفا: “إنه لطالما كانت فنزويلا شريكاً استثنائياً للبرازيل، لكن بسبب الوضع السياسي وأخطاء ارتكبت، مرّت ثماني سنوات لم تكن العلاقات على المستوى المطلوب”، واصفاً استئناف العلاقات بين البلدين بأنه لحظة تاريخية.

وهذه أول زيارة يجريها مادورو إلى برازيليا منذ عام 2015، حيث سيشارك اليوم في قمّة لقادة دول أمريكا اللاتينية.

وكان رئيس البرازيل السابق جايير بولسونارو قطع العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا، كما اعترف بضغط من الولايات المتحدة بزعيم المعارضة اليمينية الفنزويلية خوان غوايدو رئيساً بالوكالة.