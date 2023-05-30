مشاركة منتظرة لنادي قدسيا في البطولة الدولية للكيك بوكسينغ

يشارك نادي قدسيا في البطولة الدولية للعبة الكيك بوكسينغ في دورتها الثالثة والتي تستضيفها الأردن في الفترة ما بين 3 إلى 6 من شهر حزيران القادم، وإضافةً إلى نادي قدسيا تشارك أيضاً أنديةٌ من البحرين والهند وباكستان والجزائر ومصر والعراق والأردن والسعودية وفلسطين وتونس واليمن وليبيا والسودان.

وتتألف بعثتنا من اللاعبين إيليا إسماعيل ووليد حجي ولويس كوا ورنيم حجي وسيدرا عمران، والمدرّب خالد حجي، إضافةً إلى عدد من الحكام الذين سيشاركون في تحيكم المنافسات، وكذلك سيحضرون دورة حكام دولية على هامش البطولة.

مدرّب فريق قدسيا خالد حجي أكد لـ”البعث” أن مشاركة النادي في البطولة لها جانبان إيجابيان، فمن جهة هي دفعة معنوية قوية للنادي بجميع ألعابه وكوادره، ومن جهة أخرى تساعد في تطوير اللاعبين المشاركين عن طريق زيادة الاحتكاك، خاصة وأن البطولة تشهد مشاركة دول آسيوية وأفريقية وأندية ذات باع طويل بالرياضة.

كما أشار حجي إلى أن اللاعبين خضعوا لمعسكر استعدادي امتدّ لشهرين، ومجلس إدارة النادي لم يبخل بشيء في سبيل تحضير اللاعبين وتأمين احتياجاتهم ضمن الإمكانيات المتاحة، ويعوّل النادي كثيراً على هذه المشاركة، فهو اختار أفضل اللاعبين وأميزهم من أجل تحقيق نتائج مميزة، خاصة وأن هذه هي المشاركة الثانية للنادي في البطولة بعد مشاركته في نسختها الأولى عام 2019.

سامر الخيّر