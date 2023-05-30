تسويق أكثر من 15 ألف طن من الأقماح بعد حصاد 17 ألف هكتار من سبع محافظات

دمشق – البعث

بين مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة المهندس أحمد حيدر أن حصاد محصول القمح بدأ في محافظات حمص وحماة والغاب وطرطوس واللاذقية وحلب والحسكة ودير الزور حيث بلغت المساحة المحصودة حتى الآن 17216 هكتار منها 13216 هكتار في المناطق الآمنة، بينما بلغت الكميات المسوقة للمؤسسة السورية للحبوب 15420 طن، بينما حصاد الشعير بدأ في أغلب المحافظات ماعدا السويداء والقنيطرة والرقة، حيث بلغت المساحة المحصودة حتى الآن 414691 هكتار منها 170191 هكتار في المناطق الآمنة، تم تسويق 4354 طن من إنتاجها إلى المؤسسة العامة للأعلاف.

وأكد حيدر أن المساحة المحصودة من محصول العدس بلغت حتى الآن 72283 هكتار من إجمالي المساحة المزروعة البالغة 81549 هكتار، كما تم حصاد 8012 هكتار من محصول الحمص من مساحة إجمالية 46816 هكتار.