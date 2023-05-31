اختتام ورشة “الاستجابة الإنسانية في الأزمات” بحلب

حلب – معن الغادري

اختتمت الْيَوْمَ الورشة التدريبية الإعلامية حول التغطية الاعلامية للتحديات التي تواجه الاستجابة الإنسانية في الزلزال والأزمات، إذ شهدت الورشة محاضرات ومعلومات حول مبادىء القانون الدولي الإنساني، وطبيعة العمل التشاركي بين وزارة الإعلام والهلال الأحمر السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية والتغطية الإعلامية أوقات الأزمات وشواهدها بين الإعلام التقليدي والإعلام الجديد والممارسات الاحترافية عند تغطية الأزمات والكوارث وأشكال، وصحافة البيانات والتغطية الإعلامية والإنسانية في القضايا الصحية الجديدة، والصحافة البنائية وصحافة الحلول وطريقة التعامل مع تغطية الأزمات والكوارث الإنسانية وكيف نصنع التأثير في القضايا والسرد القصصي في أخبار الكوارث وإعداد التقارير في الأزمات وقواعد نشر الفيديوهات خلال الكوارث، وأخلاقيات التغطية الإنسانية وتمكين الحقيقة ومعالجة الإشاعات والمعلومات الخاطئة.

وبين عمار غزالي مدير الاعلام التنموي في وزارة الاعلام ان الورشة تندرج في سياق جهود الوزارة لتدريب الاعلاميين وتزويدهم بالمهارات والأدوات التي تمكنهم من القيام بعملهم وايصال الرسالة الإعلامية بكل ابعادها وتحقيق التأثير الإيجابي في المجتمع منوهاً إلى أن هذه ورشات العمل ستقام تباعاً وسنوياً في مختلف صنوف العمل الإعلامي، لتعميم الفائدة وإكساب الإعلاميين الخبرات المتراكمة.

وبينت سنا طرابيشي مديرة الورشة أن الورشة حققت أهدافها من خلال تعميق الثقافة المجتمعية تجاه العديد من القضايا وخاصة بما يتعلق بالتحديات التي تواجه العمل الإعلامي في أوقات الكوارث والأزمات.

ولفت عدد من الزملاء المشاركين في الورشة إلى أهمية المعلومات التي تلقوها خاصة بمايتعلق بالمصطلحات والقوانين الدولية وكيفية إعداد التقارير الإعلامية وفق المعايير الدولية والتي من شأنها أن تسهم في إغناء مسيرة العمل الإعلامية.