استقرار أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية اليوم عند 1959.64 دولاراً للأوقية.

وذكرت رويترز أن أسعار الذهب اتجهت لإنهاء شهر أيار الحالي على تراجع، بعد أن أدى الاتفاق على سقف الدين الأمريكي والتوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، إلى التقليل من جاذبية المعدن الأصفر.

وهبط الذهب 1.5 بالمئة حتى الآن هذا الشهر في حين لم تشهد العقود الآجلة الأمريكية للذهب تغيراً يذكر لتستقر عند 1959.30 دولاراً.

وكانت لجنة القواعد في مجلس النواب الأمريكي أقرت في وقت سابق تشريع رفع سقف الدين في الولايات المتحدة البالغ 31.4 تريليون دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة، إلى 23.18 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين كذلك 0.1 بالمئة إلى 1012.62 دولاراً، بينما زاد البلاديوم واحداً بالمئة إلى 1414.27 دولاراً، وتتجه جميع هذه المعادن إلى تراجع شهري.