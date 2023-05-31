العراق.. القضاء على 4 إرهابيين

بغداد – سانا

قضت القوات العراقية اليوم على أربعة إرهابيين في كلّ من محافظتي الأنبار ونينوى غرب وشمال البلاد.

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان نقلته وكالة “واع”: استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لقسم وشعب قيادة عمليات نينوى والفرق الخامسة والخامسة عشرة والسادسة عشرة التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية، وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض، تمّ نصب كمائن محكمة في مناطق قضاء الرطبة وناحية العياضية ومنطقة الجدعة وسيطرة دوميز في المحافظتين، أسفرت عن إلقاء القبض على أربعة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

وتواصل القوات العراقية عملياتها في ملاحقة فلول الإرهابيين في العديد من المناطق، وأسفرت عن قتل واعتقال عدد كبير منهم.