31-مايو-2023

جريدة البعث

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البعث أونلاين 

الموارد المائية تبحث مع “الفاو” التعاون لدعم المشاريع التنموية

بشار المحمد

دمشق – سانا   

بحث وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد مع الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة (الفاو) مايكل روبسون والوفد المرافق له سبل التعاون لدعم المشاريع ذات البعد التنموي، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رعد خلال اللقاء الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة على توسيع آفاق التعاون في مجالات التأهيل والتدريب، ودعم بناء الكوادر البشرية ومراكز البيانات والأبحاث، وذلك بالتوازي مع تأهيل البنى التحتية المتضررة بما يخدم الشعب السوري، ويساعد على عودة المهجرين ودعم استقرار الفلاحين والحفاظ على الأمن الغذائي، مشيراً إلى استمرار التعاون مع جميع المنظمات الدولية في كل المجالات والتي تعود بالنفع على المواطن.

واستعرض رعد التجارب الناجحة للتعاون مع منظمة الفاو، ولا سيما مشروعي القطاع الخامس والسابع، والتي شملت تأهيل منظومات الري وإعادة آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية للاستثمار.

بدوره أوضح روبسون مستوى التعاون والتنسيق العالي الذي تقدمه وزارة الموارد المائية، والذي سهل تنفيذ العديد من المشاريع وشجع المنظمة على متابعة العمل وطرح آفاق جديدة في المشاريع تحمل بعداً مستداماً، مبيناً اهتمام المنظمة بالمساعدة في تجاوز آثار الزلزال.

وقال روبسون: إن المنظمة تعمل على توسيع قاعدة التعاون مع الشركاء والجهات المانحة على الرغم من العقبات التي فرضتها الإجراءات أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

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