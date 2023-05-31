برلماني سلوفاكي: مشاركة سورية في اجتماعات الجامعة إشارة إيجابية للمنطقة

براغ – سانا

أكّد عضو البرلمان السلوفاكي نائب رئيس حزب سميير الاجتماعي الديمقراطي الدكتور لوبوش بلاها أن مشاركة سورية في اجتماعات جامعة الدول العربية تمثل إشارة إيجابية للشرق الأوسط كله.

وقال بلاها في تصريح لمراسل “سانا” في براغ اليوم: إن هذه المشاركة تمثل انتصاراً على الكراهية الأيديولوجية التي تحاول بعض القوى الغربية زرعها في المنطقة، مشدّداً على أن التعاون الإقليمي السلمي يمكن له فقط أن يجلب الاستقرار والازدهار.

وأشار بلاها إلى أن سياسة الصراعات والحروب، لا تؤدّي إلى أي نتيجة وأن المستقبل ينتمي إلى التعاون والدبلوماسية لتحقيق التنمية والتقدّم.